رئيس بلقاس يوجه بتخصيص مبنى لعزل حالات كورونا المتوسطة

طالب الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مدير مستشفى بلقاس ونائب مدير المستشفى بإعداد دراسة لمبنى كامل مستقل لعزل الحالات الإيجابية المتوسطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تحتاج رعاية طبيه كاملة.

جاء ذلك خلال تفقده فجر اليوم مستشفى بلقاس المركزي، بحضور عبدالعال حامد معاون رئيس المركز، وأحمد ماهر مدير المكتب الفني ومحمود خليل مدير العلاقات العامة وأيمن عبد الحكيم مدير إدارة المتابعة برئاسة المركز.

وتفقد عبد العاطي العديد من الأقسام بالمستشفى، حيث تابع كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والمراحل التي يمر بها المصاب داخل المستشفى.