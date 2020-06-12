مسلح ينتحر في قصر عدالة جنوب فرنسا

بادرت الشرطة الفرنسية اليوم، إلى إجلاء الناس من قصر العدالة (بناية المحكمة) في مدينة نيم بجنوب فرنسا، بعد أن دخل رجل مسلح المبنى وانتحر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الشرطة وصلت إلى مقر محكمة الاستئناف في نيم في الساعة الـ8:30 صباحا، بعد ورود تقارير عن وجود رجل مسلح ببندقية في المبنى وإطلاق الرصاص داخله، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد النائب العام في نيم، إريك موريل، للصحفيين، أنّ هذا الشخص انتحر داخل المبنى دون وقوع إصابات أخرى، مشيرا إلى أنّ الشرطة لم تتعرف بعد على هوية القتيل، ولا يزال الغموض يلف دوافعه.

وطوّقت الشرطة المبنى، ويعمل فيه خبراء من وحدة تفكيك المتفجرات كإجراء احترازي.