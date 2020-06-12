إصابة أخصائي تحاليل بفيروس كورونا في جنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إصابة اثنين من العاملين بالقطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد، أحدهما أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية ومدير إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية، والآخر أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية ومشرف معامل الإدارة الصحية، حيث جرى نقلهما لتلقي العلاج في العزل الصحي بجنوب سيناء، وجار تتبع المخالطين لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة استقرار حالتهما الصحية، مشيرا إلى أن أعراض المرض التي ظهرت عليهما خفيفة، ما سيكون له أثر إيجابي وسريع في تماثلهم للشفاء.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء، سجلت حتى الآن ما يقرب من 228 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء وحتى اليوم الجمعة، وتماثل 95 مريضا للشفاء، بينما توفي شخص أمس في مستشفى العزل بأبو خليفة.