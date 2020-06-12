شركات طيران بريطانية تتخذ إجراء قانونيا ضد سياسة الحكومة للحجر الصحي

ذكرت الخطوط الجوية البريطانية، وشركتا الطيران البريطانية الخاصة "إيزي جيت"، والإيرلندية "رايان إير"أنهم سيقومون بإجراء قانونيً ضد تدابير الحجر الصحي المثيرة للجدل التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية.

وقالت المجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران الثلاث، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، أن شركات الطيران التابعة لها ستطلب مراجعة قضائية حتى يتم الاستماع إليها في أقرب وقت ممكن.

كما أوضحت الشركات الثلاث في بيان مشترك "سيكون الإجراء القانوني أكثر الحلول عملية وفاعلية، وسيمكن موظفي الخدمة المدنية من التركيز على قضايا أخرى وأكثر أهمية ناجمة عن جائحة كورونا كما أنه سيضع المملكة المتحدة تمشيًا مع الكثير من الدول الأوروبية التي تفتح حدودها منتصف شهر يونيو الجاري".

ووصفت شركات الطيران إجراء الحجر الصحي الجديد بـ "المعيب"، وأنه سيكون له "تأثير مدمر على السياحة البريطانية والإقتصاد على نطاق أوسع"، مضيفة أنها لن تر أي دليل على موعد تنفيذ الجسور الجوية المقترح إنشاؤها بين المملكة المتحدة ودول أخرى.

وترغب الشركات الثلاث من الحكومة البريطانية أن تتبنى مجددًا السياسة التي قدمتها في العاشر من شهر مارس الماضي والتي ترى أنه يتم أمر المسافرين القادمين من دول تعتبر معرضة لخطر كبير من عدوى فيروس كورونا بعزل أنفسهم عند الوصول إلى المملكة المتحدة.

وتأتي الخطوة بعد أن صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران، فيلي والش، أن القواعد الجديد المتعلقة بالحجر الصحي - وهي فرض حجرًا صحيًا مدته 14 يومًا على الركاب الوافدين إلى البلاد جوًا - من شأنها أن "ستنسف" فرص الشركة في الطيران خلال شهر يوليو المقبل، وأن الأمر غير عقلاني وغير مناسب.

وأوضح والش أن الصناعة تواجه "أكثر تحدياتها صعوبة"،على حسب قوله، وأن الخطوط الجوية البريطانية التابعة للمجموعة الدولية لم تنقل ركابًا سوى 485 راكبًا خلال رحلات جوية تمت الشهر الماضي.

وعقب تصريحات والش، أعلنت شركة الطيران الإيرلندية "ريان إير" المنافسة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان "ريان إير ستدعم أي إجراء قانوني تطلقه المجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران ضد الحجر الصحي غير الفعال".

كما وصف الرئيس التنفيذي لشركة "ريان آير"، مايكل أوليري، الحجر الصحي، في تصريحات سابقة، بـ "غير المنطقي"، وأنه سيكون "عديم الفائدة".