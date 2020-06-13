"حدائق الشرق".. هنا تحولت محنة كورونا إلى منحة تطوير بالقناطر الخيرية

جائحة كورونا التي تمر بها البلاد حاليا، كانت سببا في أزمات لا تعد ولا تحصى في عدد من المجالات والمشروعات، إلا أنها في حدائق القناطر الخيرية، التي تحمل لقب "حدائق الشرق"، تحولت من محنة إلى منحة، حيث استغلت وزارة الري الأزمة، وقررت غلق الحدائق والمتنزهات، في إطلاق وتنفيذ أكبر مخطط تطوير للحدائق وشاليهات النيل، على مساحة 500 فدان، لتحويل "منتجع الغلابة"، إلى أكبر مقصد سياحي داخلي وخارجي، عقب عودة الحياة لطبيعتها.

تستعرض "الوطن"، مراحل الخطة وما تم من مراحل على أرض الواقع، خلال فترة الجائحة.

يعد مشروع تطوير منطقة الشاليهات، ضمن مخطط تطوير جزيرة الشعير بمدينة القناطر الخيرية، من أهم المشروعات التي تشهد عمل على قدم وساق، رغم كورونا، حيث إن المشروع، قامت بإعداده الهيئة العامة للتخطيط العمراني، على مساحة 30 ألف م2.

وتتميز هذه المنطقة، بموقعها الفريد وسط النيل، بين فرعى رشيد ودمياط، كما تطل على القناطر الخيرية، وهو ما يجعل هذا المكان، مؤهلا لإنشاء منتجع سياحى ترفيهى متكامل، يعتمد على كل الإمكانات والمقومات الموجودة بالمنطقة، حيث يجري إحلال وتجديد المنطقة بالكامل، والالتزام بالطراز المعماري المميز لها، الذي يرجع إلى عصر "محمد علي".

الانتهاء من مراحل تطوير حديقة عفله التابعة للري، على مساحة 13 فدانا، على فرع دمياط بين القناطر الجديدة والقناطر القديمة، وتم الانتهاء من أعمال تطويرها مؤخرا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ4 ملايين جنيه، وشملت تلك الأعمال، إضافة البرجولات والشلالات، وإقامة ممشى سياحى داخلها على نهر النيل، تحت مسمى "ممشى أهل مصر"، فضلاً عن تزويدها بمختلف الخدمات التى تلبي احتياجات مرتادي هذه الحديقة.

وتشمل أعمال التطوير الأخيرة بعفله، تنفيذ 8 برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة، وصيانة شبكة الري وتجديد البحيرة الصناعية، وتجديد الأعمال الزراعية من لاند سكيب وأشجار ونخل، وإقامة ممشى أهل مصر على النيل، بطول 200 متر.

عمليات التطوير تشمل: حدائق "النخيل وأبو قردان والنموذجية أ، والنموذجية ب، والنموذجية ج، والتوفيقي، وعفلة، والمناشي"، ويشرف على الأعمال المهندس سيد عبدربه استشاري التخطيط العمراني بوزارة الري، من خلال متابعة الأعمال، وتصميم طراز فريد، لتطوير كل حديقة أفضل من الأخرى.

تضم المرحلة الاولي من التطوير التي تجري حاليا، تطوير حديقة التوفيقية، من خلال وضع لاند سكيب مطور، وإضاءة، وجزء من الملاهي، وبرجولات خشبية، ومطعم لتقديم المأكولات والمشروبات.

يقول المهندس أمجد لبيب، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، والمشرف علي الحدائق، وأملاك بالقناطر، أن إدارة القناطر، تعمل بأقصى جهد لتنفيذ خطة وزارة الري والموارد المائية، لتطوير كل حدائق القناطر، حيث أنهت الإدارة أعمال تطوير المرحلة الثالثة، التي شملت تطوير حديقة الطفل، التي تبلغ 7 أفدنة، حيث شمل التطوير التنسيق الحضاري للحديقة.

وتطوير شبكة الري للحديقة، وتطوير أعمال الزراعة، وتجديد وإقامة ممرات المشاه بالحديقة، وصيانة مباني المتحف، تجديد وصيانه أعمال الإضاءة للحديقة وللمباني، بطراز فريد بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

وأكد المهندس أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية، أن الإدارة تعمل حاليا، بالرغم من ظروف كورونا في المرحلة الرابعة، لتطوير حديقة النيل بالمناشي، التابعة لإدارة ري القناطر الخيرية، التي تبلغ مساحتها 6 أفدنة، حيث شمل التطوير الحديقة بالكامل، من تجديد اللاند سكيب، وتجديد شبكة الري، وإقامة البرجولات الخشبية، وممشى على النيل، وتركيب شبكة إضاءة بالكامل للحديقة.

وأشار "درويش"، إلى أنه جار وضع خطة للمرحلة الخامسة، التي ستضم تطوير حديقة البحيرة الملاصقة لحديقة الطفل، وحديقة النموذجية أ، وحديقة النموذجية ب، ليكتمل خطة تطوير وزارة الري بتطوير كل حدائق القناطر الخيرية، ولتكن جاهزة لجذب الكثير من الزائرين، للتجول بحدائق القناطر، والاستمتاع بالأجواء الجمالية.