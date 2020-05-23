القناطر الخيرية تستقبل عيد الفطر بخطة مواجهة كورونا

أخلى اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ميدان القناطر الخيرية من كافة الإشغالات ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل.

ووُضعت مصدات خرسانية أمام قصر ثقافة القناطر حتى الميدان لمنع كافة أشكال التجمعات الشبابية والعائلية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المتنزهات من الحدائق وكورنيش النيل بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات بعد الانتهاء من صلاة العيد.

وأشار "ضياء" إلى أن المجلس مستمر في رفع حالة الطوارئ على مدار الساعه حتى الانتهاء من إجازة العيد، لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومتابعة غلق كورنيش القناطر وغلق كافة الحدائق والمتنزهات، ومنع الرحلات النيلية المعتادة على زيارة القناطر بالأعياد.