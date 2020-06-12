مخاوف من فوضى في احتجاجات باريس غدا.. والشرطة تأمر بإغلاق المتاجر

ذكرت إدارة شرطة باريس أنّها طالبت المتاجر والشركات في الأحياء من ريبوبليك إلى أوبرا بإغلاق أبوابها يوم السبت بسبب المخاوف من اضطرابات عامة خلال مظاهرة.

وأوضحت إدارة الشرطة، اليوم، أنّه يتعين على المتاجر تعزيز حماية النوافذ والأبواب بألواح خشبية، مضيفة أنّها طلبت من السلطة المحلية إزالة كل الأشياء التي يمكن استخدامها كمقذوفات، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويعتزم المتظاهرون السير من ريبوبليك إلى أوبرا يوم السبت احتجاجا على وفاة أداما تراوري، وهو فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما توفي في عملية للشرطة عام 2016. واندلعت بعض الاضطرابات في احتجاج سابق هذا الشهر.