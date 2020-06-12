دون كمامات.. شرطة فرنسا تحتج على قيود "حجز المشتبه بهم": من يقتل من؟

نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجا في شارع الشانزلزيه بالعاصمة باريس، اليوم، للاعتراض على القيود المفروضة على أساليب حجز المشتبه بهم والمطلوبين وكذلك تلك التي فرضتها الحكومة استجابة للغضب الشعبي بعد زيادة حالات عنف الشرطة في البلاد.

وسجل تلفزيون رويترز لقطات لنقابات العاملين بالشرطة التي أوقفت عشرات من سياراتها أمام قوس النصر، حيث ظهر أفراد الشرطة دون كمامات واقية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ورفعت إحدى السيارات لافتة كُتب عليها "لا شرطة، لا سلام"، وحملت أخرى رسوما توضيحية لإصابات أفراد من الشرطة هوجموا أثناء أداء مهامهم مصحوبة بعبارة "من يقتل من؟".