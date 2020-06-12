عجائب القدر.. "ياسر" يدخل "العزل" مريضا قبل التحاقه بالطاقم الطبي

نُقل ياسر شنقير مدير المعامل بمستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي كورونا، جنوب الأقصر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19".

ومن عجائب القدر أن "شنقير" كان ينتظر انضمامه لفريق العزل بالمستشفى بداية من الأسبوع المقبل، لكن القدر حال دون أن يدخل المستشفى كطبيب فدخلها مصابًا بالوباء.

الدكتور شريف شنقير الطبيب بمستشفى أرمنت التخصصي، وابن عم الطبيب المصاب، قال إن قريبه بدأ يشعر بأعراض الفيروس كارتفاع في درجات الحرارة والتهابات في الحلق، بالإضافة إلى السعال الجاف الأسبوع الماضي، إثر مخالطته أحد المصابين أثناء عمله.

وأضاف شنقير أن الطبيب المصاب بدأ عزل نفسه عن باقي أفراد أسرته بمجرد الشك في ذلك، ثم قرر أن يجري مسحة طبيبة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمها.

وتابع بأن "شنقير" علم بنتائج مسحته المخبرية، فحمد الله وبدأ استعداده للانتقال إلى مستشفى العزل بمدينة إسنا.