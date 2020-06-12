نائب يخصص فندقه لعزل مصابي كورونا: واجبي كأحد أبناء الأقصر

قال النائب أحمد أدريس، عضو مجلس النواب، إنه قرر تخصيص فندقه في محافظة الأقصر كمكان لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأضاف "أدريس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه ومنذ عام 2011 لم تتطور المنشآت الصحية والحكومية ما أثر على المواطنين في عدد الغرف بالمستشفيات، موضحا أن تخصيص فندقه كمكان للعزل جاء كرد لجميل أهالي الأقصر عليه: "أنا بمتلك فندق صغير في حدود 200 غرفة، وده من واجبي كابن من أبناء الأقصر".

وأكد أن ما يقرب من 80% من مستشفيات الأقصر قد دخلت منظومة التطوير ولم تنتهِ حتى الآن ما أثر على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وكيل أول وزارة الصحة في المحافظة لجلب كافة ما يحتاجه الفندق لتخصيصه كعزل صحي للمصابين: "وعندي كمان قاعتين أفراح ممكن نستخدمهم كعزل جماعي للعمالة اللي جايه من بره".