جدل بعد ظهور مراجيح وجو بـ"ليه لأ".. ومنتقدون: هنشق طريقنا بالتيك توك

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على خلفية ظهور دينا مراجيح، ويوسف جو، أشهر ثنائيات عبر السوشيال، لاعتيادهما تقديم فيديوهات عبر المنصات الإلكترونية، خاصة "التيك توك"، من خلال مسلسل "ليه لأ".

وظهرت الفنانة أمينة خليل، في أحد مشاهد المسلسل، بصحبة "مراجيح وجو"، الأمر الذي أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب حساب لرويدا أحمد، "أمينة خليل طالع معاها في المسلسل دينا مراجيح ويوسف جو، محدش يلومني بقى على اللي جاي في فيديوهاتي والناس بتوع أصل التقليد والتيك توك مش فن اتوكسوا، أه أنا عارفة إنه مش فن بس الورش والتعب والمقابلات وأكاديمية الفنون وصلونا لإيه؟!".

وكتب إسلام محمد "هي مفيهاش صباح الخير بس أنا صاحي على دول بدون أي تنمر خالص والله بس ده ميرضيش ربنا، أمينة خليل مطلعة معاها دينا مراجيح ويوسف چو، وكده من حق الشباب اللي بتعافر عشان فرصة يموتوا نفسهم مش بس يحبطوا".

وقال عمار كمال: "لا زعلان ولا مضايق إنهم طلعوا مع أمينة خليل، ولا بتنمر عليهم ولا شايفهم أقل من أي حد، أنا حزين على الطلبة اللي في كليات الإعلام واللي بيدرسوا مسرح وتمثيل ومستنين فرصة واحدة ولو دور صغير، أو لقطة في كادر من مسلسل أو فيلم، اللي محزني إن چو ودينا مراجيح اللي هما لا عندهم موهبة ولا بيقدموا محتوى ولا بيدرسوا حتى تمثيل، وياخدوا فرصة المفروض تكون لناس تانية مش ليهم".

وقال مروان محمد: "التيك توك بقى بيكسب"، وكتبت دودي كيمو: "خلاص هشق طريقي في التيك توك اوعى بقى".