يصل بين الزينية ومطار الأقصر.. استئناف العمل بتحديد مسار السوفتيل

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه في إطار تنفيذ المشروعات القومية المتعثرة وبعد توقف منذ العام 2008، تقرر استئناف العمل فى تحديد مسار محور السوفتيل وهو "الواصل بين مطار الأقصر الدولي ومدخل مدينة الزينية والمزمع وصوله حتى البر الغربي حيث وادي الملوك والمزارات الأثرية" من جانب السكة الحديد، بعرض 25 متر وطول 11 كيلو متر، وذلك بعد وصول مديرية المساحة بالأقصر لتجديد إحداثيات الطريق وتحديد معالمه، حتى فندق السوفوتيل.

وأشار الهواري إلى أن هذا الطريق والمشروع القومى الأبرز بالمدينة يساهم في دعم حركة السياحة مستقبلاً، حيث أن الرحلة للسياح بالطريق الحالي تبلغ حوالى 60 كيلو متر، وبعد إنهاء الطريق ستصبح الرحلة 20 كيلو متر فقط، وهو ما يساهم فى دعم زيارات السياح للمعالم الفرعونية بالأقصر بصورة أسرع وفى طرق حديثة تم خلالها مراعاة كافة أوجه الدعم والمعايير الحديثة لإنشاءات الطرق.