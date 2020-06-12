صور.. قهوتان تفتحان أبوابهما للمواطنين "في عز الحظر" بالدقهلية

شنت رئاسة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، حملة لمتابعة تطبيق وتفعيل أوقات الحظر على المحال العامة، ضبطت خلالها مقهيين بداخلهما أشخاص، بالإضافة إلى ضبط باعة جائلين بشوارع المدينة منها كوافير ومحلات أخرى مفتوحة.

خرجت الحملة بقيادة محمد حمص رئيس المركز، وبحضور الدسوقي حماد نائب رئيس المركز وأسامة الجيار مدير إدارة الكوارث، ومحمد القفاص مدير المتابعة الميدانية.

وكشفت الحملة عن وجود مقهيين مفتوحين وبداخلهما عدد من المواطنين، حيث جرى مصادرة 5 شيش وجوزتين و6 كراسي و6 منضدات.

وحررت الحملة 5 محاضر للمحال والمقاهى المخالفة لقرار الحظر، حيث جرى إخطار الجهات المعنية بالمخالفات.