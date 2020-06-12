بمخزن تحت الأرض.. إعدام 8 أطنان مواد غذائية فاسدة لمطعم بالمنصورة

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن المكان الذي تم ضبط أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بداخله عبارة عن بقايا دواجن، وخضروات وفاكهة فاسدة بمنطقة حتى الجامعة بالمنصورة.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إنه تم المرور على مكان تجهيز مطعم "فارم ب." بمنطقة حي الجامعة بالمنصورة، وتم إعدام أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية وتحرير محضر ين شهادة صحية واشتراطات، وتم إخطار الحي بالغلق لعدم وجود ترخيص ووجوده تحت مستوى سطح الأرض.

وخرجت الحملة بتوجيهات من المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة بقيادة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب والفريق المعاون المشكل من احمد سمير مدير إدارة البيئة بحى غرب، واحمد عادل من إدارة البيئة، ومن الطب البيطرى الدكتور الغريب الغندور، ومن الصحة الدكتور أحمد يحيى .

وبحسب بيان الحي، فقط أسفرت جهود الحملة عن إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة قبل طرحها بالأسواق لتغير خواصها الطبيعية بلغ مقدرها 2طن من الفلفل الأحمر ، 1.2طن من الطماطم ، 200كجم جبن مش ، 300بيضة ، 1.1طن من الشمام ، 900كجم جزر ، 300كجم من الجبن الرومى ، 2.3كجم من التمور، 420كجم من الدجاج، ومصادرة عدد 2 أنبوبة بوتاجاز استخدام منزلى غير مخصصة للأغراض التجارية.

وجري تحرير محضر بالواقعة وإعدام المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الأدمي بمعرفة الطب البيطرى ومديرية الصحة .

وأكد رئيس حى غرب المنصورة أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار ، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ، والتأكد من الامتثال الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .