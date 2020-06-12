نائب يطلق حملة "شجع غيرك" لدعم مصابي كورونا نفسيا

أطلق الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مبادرة حملت عنوان "شجع غيرك" بهدف دعم المصابين والمتعافين من فيروس كورونا نفسيا.

وأشار أبو العلا، في بيان صحفي اليوم، إلى أن هناك ضغوطا نفسية كبيرة يتعرض لها المصابون بفيروس كورونا، وصلت في بعض الحالات إلى التنمر، فضلا عن الذي يعانيه أهالي المتوفين بسبب الفيروس أحيانا، وهو الأمر الذي يتطلب مساندتهم نفسيا، حرصا على عدم تعرضهم لأي تأثيرات سلبية.

وأوضح أبوالعلا أن المبادرة تقوم على عرض تجارب المتعافين من فيروس كورونا في التعامل مع المرض وكيفية الانتصار عليه وصولا إلى مرحلة الشفاء، مشيرا إلى أن هذه النماذج ستكون قدوة للحالات المصابة، كما أنها ستكون بمثابة جرس إنذار للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بالفيروس.

ودعا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من خلال مبادرة "شجع غيرك" كل المتعافين لعرض حكايتهم مع المرض بداية من الإصابة وصولا لمرحلة الشفاء، مرورا بظهور الأعراض وكيفية التعرف على الإصابة وكذلك مرحلة العزل الصحي سواء كانت في المستشفيات أو في المنزل.

ولفت الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أن هذه المبادرة وما ستتضمنه من حكايات عن الأمل في الشفاء والقدرة على هزيمة المرض ستكون بمثابة جرعة طاقة إيجابية كبيرة للجميع في إطار الدعم النفسي للمصابين والمتعافين وجميع المواطنين