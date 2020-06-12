"رئيس جامعة أسوان": وزعنا منتجات الجامعة على المواطنين في أوقات الحظر

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توزيع منتجات الجامعة على المواطنين في أوقات الحظر.

وأضاف «غلاب» في حواره لـ«الوطن»، أن إدارة الجامعة ستمنع دخول أي طالب للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء الكتاب الورقي مع بداية العام الدراسي الجديد.

"منع دخول أي طالب الجامعة دون ارتداء كمامة"

* بداية ما هي استعدادات الجامعة لامتحانات السنوات النهائية؟

أنهينا كافة الاستعدادات لامتحانات السنوات النهائية للطلاب، مع مراعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيتم وضع بوابات تعقيم على المداخل الرئيسية للجامعة، وقياس درجات الحرارة للطلاب، وتعقيم كافة منشآت الجامعة.

* وبالنسبة للجان الامتحانات؟

سيتم تقليل أعداد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء كمامة، فضلا عن تعقيم اللجان بشكل مستمر، قبل وبعد خروج الطلاب.

* ماذا عن موعد بدء الامتحانات؟

تواصلنا مع عمداء كليات الجامعة، لوضع جداول الامتحانات على أن تبدأ منتصف يوليو المقبل، وشرح بعض المقررات الدراسية العملية في أول أسبوعين من يوليو.

* كيف ساهمت الجامعة في الإنتاج البحثي حول فيروس كورونا؟

أعددنا الكثير من الأبحاث العلمية بشأن مواجهة فيروس كورونا، سواء أبحاث لإنتاج كمامات من مواد طبيعية، وأبحاث خاصة بتحضير المطهرات، وتطوير أجهزة التنفس الصناعي.

قريباً.. زراعة 50 فدان لخدمة المجتمع المحلي

* كيف ظهر الدور المجتمعي للجامعة في فترة التعليق؟

أنتجت كلية الزراعة بالجامعة كميات كبيرة من اللحوم والألبان والجبن، وقمنا بتوزيعها على المجتمع المدني، لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في أوقات الحظر، وقريباً سيتم زراعة 50 فدان صوب زراعية وأشجار فاكهة، لخدمة الجامعة والمجتمع.

* ماذا عن مناقشة الرسائل العلمية؟

ناقشنا رسائل علمية خاصة بكلية الهندسة إلكترونيا، وسيتم مناقشة الرسائل العلمية في لجان مع بداية شهر يوليو مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

إلغاء الكتاب الورقي مع بداية العام الدراسي الجديد

* فيما تتمثل سيناريوهات العام الدراسي الجديد؟

سيتم تغيير نمط العملية التعليمية، والاعتماد بشكل أساسي على التعليم عن بعد، وسيتم إلغاء الكتاب الورقي تدريجيا، ورفع كافة المقررات الدراسية على منصة الجامعة.