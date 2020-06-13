حظك اليوم السبت 13-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بمطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنشر "الوطن" يوميًا لكل برج من هذه الأبراج حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس فلا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص وراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران المريخ ونبتون في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

معاكسة القمر والمريخ لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران المريخ ونبتون يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على توطيد علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

احم نفسك ولا تغامر وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر ما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويعدك ذلك بأن تعيش اليوم كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في معاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر بمنزلك الثاني ما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت ستيف جوبز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.