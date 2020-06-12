حظك اليوم الجمعة 12-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش.. يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس تدعم علاقتك بمن تحب وتمنحك أفكارا إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.