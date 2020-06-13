حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه قوة شخصية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس فلا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص وراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.