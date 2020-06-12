بسنت شوقي تدافع عن ظهور "مراجيح" في "ليه لاء": بلاش أفورة

دافعت الفنانة بسنت شوقي، عن ظهور أحد مشاهير التيك توك، دينا مراجيح، ويوسف جو، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "ليه لاء"، الذي يعرض حاليًا على أحد المنصات الإلكترونية، والذي لاقي انتقادات موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بسنت شوقي، عبر حسابها على فيس بوك: "هو إيه الريأكشن الأوڤر ده في موضوع دينا مراجيح؟! للعلم أنا أصلا معرفش مين هيا بس من الواضح إنها بتعمل فيديوهات على تيك توك".

وتابعت: "السؤال المهم اللي لازم يتطرح، هل عملت المشهد وحش؟! بالعكس!! كانت إن كاست جدا!!! ليه الناس عماله تعنصر على البنت عشان هى من تيك توك ومغنية مهرجانات؟! تحبوا أقولكم كام ممثل شغال دلوقتي ابتدى موديل؟ أنفلونسر وبيتصور على إنستجرام؟ ابتدى في إعلانات؟ اتشهر عشان عمل محتوى على يوتيوب، يعرف المنتج/المخرج/ نجم العمل".

وتابعت: "ناس عندهها علاقات وبتخلص ورق ومشاكل للمنتجين وشغالين، ناس عاملة فورمة الساحل وشغالة بيها بقالها سنين، ناس مخرجين ومخرجين مهمين كمان اكتشفوهم وأول مرة يمثلوا إدوهم بطولات!!! اشمعنى يعنى المرة دي خريجي المسرح صعبانين عليكم؟! ده مشهد يا أوڤر منك له!!! يعني فيه مخرجين ومنتجين بيجيبوا بتوع البوفيه ولا حد من الإنتاج / الإخراج/ الإضاءة لو شكلهم أو شخصيتهم لايقة يعملهوه عادي for fun ولتوفير الفلوس، متبقوش ضيقين كده".

كان الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، قال لـ"الوطن"، إنّه حال ظهور "مراجيح وجو" في مشهد واحد، فإن الأمر عادي ولا يستلزم صدور أي تصاريح لهما، مضيفًا: "أما حال حصولهما على دور بعينه في العمل الفني، فالأمر يعتبر هنا مخالفة صريحة".