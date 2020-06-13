حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد وشديد الغيرة على أحبائه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران المريخ ونبتون في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.