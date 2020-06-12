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بدء القبول لدرجتي الماجستير في المشورة واللاهوت بجامعة هولي صوفيا

كتب:

مصطفى رحومة:
03:37 م | الجمعة 12 يونيو 2020
القمص إبراهام عزمي

القمص إبراهام عزمي

أعلن القمص إبراهام عزمي، مسؤول الإعلام الدولي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح باب القبول لدرجتي الماجستير في المشورة والماجستير في اللاهوت بجامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية نيويورك ونيوانجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عزمي، في بيان له، إنه ستبدأ الدراسة في تيرم "صيف 3"، يوم 6 يوليه المقبل، وأن آخر موعد للتقديم هو 20 يونيو الجاري.

وأضاف عزمي، أنه يوجد منح دراسية لتخفيض مصروفات الدراسة، مشيرا إلى أن جامعة هولي صوفيا تقدم 85 كورسا متنوعة في كل التخصصات يقدمها 46 بروفيسور في جميع التخصصات في كلياتها الأربعة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لافتا إلى أن الدراسة مقدمة باللغتين العربية والإنجليزية.