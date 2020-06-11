لأول مرة.. لجنة تعليم في الكنيسة الكاثوليكية

أعلن سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في ختام اجتماعاته التي انطلقت الإثنين الماضي بدار القديس أسطفانوس بالمعادي، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك تأسيس لجنة بطريركية للتعليم يرأسها الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية، تهتم بكل ما يخص التعليم المسيحي في الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وتعد تلك اللجنة هي الأولى من نوعها داخل الكنيسة في مصر، وسيعاون الأنبا دانيال لطفي في اللجنة، الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي، كأمين سر اللجنة.