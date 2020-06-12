حملة لحث المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما في المنيا

دشن عدد من شباب محافظة المنيا، حمله تطوعيه، لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على التبرع بالبلازما لاستخدمها في علاج المصابين، وذلك من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "بلازما كورونا- أيد مع أيد هنعدي الأزمة".

وقال بيتر ميخائيل مؤسس وصاحب الفكرة، إن الحملة ستعمل على عدة محاور بهدف تجميع أكبر عدد من المتطوعين من كافة الفئات والأعمار للوصول إلى المتعافين من كورونا لحثهم على التبرع بالبلازما وإقناعهم بأهمية الوقوف بجانب الدولة المصرية التي تبذل جهودا مضنية لمواجهة الفيروس الشرس الذي حاصر كل دول العالم.

وأضاف أنه من ضمن المحاور التي سيتم تنفيذها الاتفاق مع أطباء متخصصين وكوادر طبية لبث فيديوهات مباشرة (لايف) تشرح طبيعة الفيروس وطرق الوقاية والعزل الأمثل، وتوعيه المخالطين بطرق التعامل مع المصاب، والتوعية الصحية بالتمرينات الرياضية والتغذية لزيادة المناعة، وكذا التوعية والتأهيل النفسي بطرق سليمة لزيادة المناعة عن طريق العامل النفسي.

وأوضح أنه سيتم شرح طرق التبرع بالبلازما ومدي فائدتها على الصحة العامة وعوامل الأمان المتبعة في بنوك الدم حرصا على سلامة المتبرعين، مع حث المتطوعين على التواصل مع المتعافين وإقناعهم بأهمية التبرع وإنقاذ حياة غيرهم من المريض تطبيقا لتعاليم الأديان والشرائع السماوية التي تهدف جميعا إلي الحفاظ على النفس البشرية، والتنسيق مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي ليكون لهم دور في حث المتعافين على التبرع من ناحية والمصابين بضرورة إتباع الطرق الصحية والوقائية للعزل المنزلي، منعا لانتشار الفيروس ومحاصرته، مع القضاء على فكره التنمر من مصاب كورونا.

أشار "بيتر" إلى أن نحو 30 شابا وعدد من القيادات ورجال الدين والأطباء وأطقم التمريض والطلبة والموظفين، رحبوا بالفكرة وأبدوا استعدادهم التام للتعاون مع بعضهم البعض من أجل تطبيقها وتعميمها بشكل تدريجي حتى الوصول لجميع المتعافين.

ونوه أنه أقترح التواصل مع مستشفيات العزل ومنها ملوي في جنوب المحافظة للحصول على أرقام تليفونات وعناوين المتعافين من أجل تواصل أعضاء وفريق الحملة معهم وبدء حملة مكبرة لطرق أبواب المتعافين لحثهم على التبرع بالبلازما حتى تعبر مصر القوية من هذه الأزمة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم وأثبتت التجربة أن تكاتف وتلاحم أبناء الشعب المصري قادر على مواجهة أي أزمة مهما كانت صعبة.