مدير مستشفى ناصر العام يعلن تعافيه من كورونا.. ويؤكد: الفيروس فتاك

أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد الانتهاء من تعاطي بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج الفيروس.

ووجه ناجي رسالة إلى المواطنين، أكد فيها على ضرورة الحفاظ على أنفسهم وأسرهم من الفيروس، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة.

وقال ناجي إن "الفيروس فتاك وصعب للغاية، وأفضل سبل مواجهته هو تفعيل الإجراءات الوقائية".

فيما أعلن مستشفى ناصر، تعافي وخروج 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى إلى 18 حالة.

وقال الدكتور أمير عادل مسؤول ملف حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى ناصر العام، إنه جرى تعافى وخروج حالتين من بين 22 حالة ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.