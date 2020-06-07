بعد إصابته بكورونا.. سلبية أول عينة لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية

أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، سلبية العينة الأولى لفحص كورونا الخاصة به، مشيرا إلى أن حالته مستقرة بشكل كبير بعد البدء في إتباع بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا.

وطالب "ناجي" المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.

كان مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أعلن عن تعافي وخروج حالتين من الممرضات ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 6 حالات.

وأكد الدكتور أمير عادل مسؤول ملف حالات الإصابة بكورونا بالمستشفى، أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن.