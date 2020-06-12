"شعبة المحمول": المبيعات تراجعت 50% خلال آخر شهرين بسبب كورونا

سجلت مبيعات أجهزة المحمول في السوق المحلية، تراجعاً بنسبة 50%، خلال الشهرين الماضيين، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي انعكست سلباً على سوق المحمول، في ظل اتخاذ إجراءات احترازية أدت لغلق الأسواق، ومنع التجمعات وضغط ساعات العمل، وتراجع المعروض بسبب تأثر إنتاج الشركات الأم وتوقف الاستيراد لحين استقرار الأوضاع.

وقال حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة، إن أكثر الأسواق تأثراً، كانت سوق شارع عبدالعزيز، التي تعتمد على بيع وشراء المحمول، مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار، خلال الفترة الماضية، رفع أسعار أجهزة المحمول، بنسب تراوحت ما بين 3 و12%، لعدد من الشركات، وتوقع حدوث انتعاشة في مبيعات المحمول عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لزيادة الطلب على الشراء لتقديمها كهدايا.