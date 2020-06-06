8 قواعد لنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم.. تعرف عليهم

يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد، لقاء صحفيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بخصوص القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز القواعد القديمة التى من المتوقع أن يتم إضافة بعض التعديلات عليها خلال لقاء الوزير غدا.

1- أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسي للانتقال إلى شبكة أخرى.

2- سداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير.

3- يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له في حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى.

4- أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وانتقاله إلى الشبكة المرادة، وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها للشركة السابقة.

5- يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.

6- تستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل.

7- يستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحا.

8- فى حالة رفض الشركة المراد نقل الرقم منها نقل العميل، يجب أن توضح للعميل أسباب الرفض.