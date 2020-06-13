صور.. إزالة لافتات إعلانية تشوه شوارع غرب القاهرة

أجرى اللواء محمد معوض عقل، رئيس حي غرب القاهرة، جولة في عدد من شوارع الحي، بعد تسلم مهام عمله الجديد، ضمن حركة المحليات التى صدرت مؤخرا.

وتفقد الشوارع المطلة على ميدان التحرير، مؤكدا أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات، بتغيير اللافتات الإعلانية، بالألوان التي تم تحديدها من التنسيق الحضاري.

وقاد عقل، حملة بناءُ على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، لإزاله الإعلانات من شارع قصر النيل، للحفاظ على المظهر الحضارى من أى تشوهات، فضلا عن استكمال دهانات الأرصفه بشارع شامبليون.

وقال عقل، "أنا في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة ، وموجود فى الشارع باستمرار، للتفاعل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم، والعمل على حلها على الفور، والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات".