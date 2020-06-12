تعليم القاهرة تقدم مراجعة نهائية لطلاب الثانوية على موقعها

أعلنت مديرية تعليم القاهرة عن تقديم مراجعات أون لاين لطلاب الثانوية العامة فى مختلف المواد الدراسية لنخبة من معلمي القاهرة المتميزين، وذلك ضمن استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية 21 يونيو الجارى على الرابط التالى

https://www.youtube.com/channel/UCmPeVZH3e7gxasJXmzLjIPA?view_as=subscriber

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة لـ"الوطن" أن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية الاحترازية، وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية فى مداخل المدارس التى تشهد عقد لجان.

وأكد على أهمية التعقيم اليومي والدوري للمدارس ودواوين الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية، لافتا إلى أهمية ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بمساحات التباعد الآمنة.

ولفت إلى بث قناة المديرية التعليمية لأقوي مراجعات الشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، قائلا: "يقدمها نخبة من معلمي القاهرة المتميزين الذين نقدم لهم التحية والتقدير علي هذا العمل الوطني لصالح أبنائنا الطلبة والطالبات، حيث تم إعداد المراجعات وإدارة القناة التعليمية "أون لاين" تحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات وهند عابدين مسئول وحدتي التعلم النشط والبحث العلمي ومنال عزقول مدير إدارة التوجيهات الفنية.