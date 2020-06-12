طقس الجمعة حار على القاهرة والوجه البحري نهارا وأمطار قد تكون رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا حار نهارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوجد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري.

كما توقعوا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة لى شمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ليلا نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والاتربة قد تصل لحد العاصفة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 38 22

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 36 23

طنطا 36 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 30 21

مطروح 29 20

السلوم 28 21

سيوة 39 24

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 22

العريش 31 21

رفح 32 20

رأس سدر 38 24

نخل 38 17

نويبع 37 23

طابا 35 20

كاترين 32 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 39 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 23

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبوسمبل 42 27

الوادي الجديد 43 26

رأس حدربة 36 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 25

حلايب 37 27