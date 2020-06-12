الشريف يتفقد أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها" لتجميل أسوار المدارس

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها"، لتجميل أسوار مدارس الإسكندرية، بمدرستي مصطفى كامل الفنية بنات، ومدرسة عبد الله نديم الإعدادية بنين، حيث تم الانتهاء من تجميل 30 مدرسة.

وخلال التفقد، وجه المحافظ بأن تكون أعمال المبادرة في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية، بناء على بروتوكول تعاون الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجيهان سليم منسق عام المبادرة.