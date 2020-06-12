عمود من أعمدة المستشفى.. "عزل قها" تحيي مدير مخازنها بعد 75 يوم عمل

وجه مستشفى قها مقر الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا التحية إلى محمد إسماعيل، مدير مخازن الحجر الصحي والذي يواصل العمل منذ 75 يوما وحتى الآن دون ملل.

ووجه المستشفى، في بيان لها، اليوم، الشكر لإسماعيل، واصفا إياه أحد أعمدة المستشفى ودينامو خفي يعمل في صمت وهدوء.

وأضاف المستشفى، أنه متواجد في العزل في معظم الفرق الطبية للمستشفى رغم الحمل الثقيل، وتوفير المستلزمات والواقيات للأطقم الطبية طوال اليوم إلا أنه دوما بهمة عالية ونشاط مستمر، فهو أخ وصاحب للجميع من أطباء وتمريض وعمال.

كان مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا أعلن اليوم تعافي 3 حالات بعد تعافيهم من الفيروس بينهم ممرضة بمستشفى بهتيم تدعى زينب ع والتي أثبت سلبية المسحة لها مرتين متتاليتين كما استقرت حالة فتحية بدر، ووائل توفيق، وخرجا للعزل المنزلي وودعهم رضا عرفات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية بالمستشفى.

من جانبها، أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، أن 3 حالات غادرت المستشفى، اليوم الجمعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 263 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.