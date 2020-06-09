مستشفى عزل قها تعلن تعافي طبيب من كورونا وتحيي "تمريض التسكين"

وجهت مستشفى عزل قها لعلاج مرضى فيروس كورونا التهنئة للطبيب تامر غريب، بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، حيث أثبتت التحليل خلوه من الفيروس مرتين متتاليتين.

كما وجهت المستشفى رسالة شكر وتقدير للممرضة حنان أنور، وقالت في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها "ممرضة من الطراز الفريد، تحمل على عاتقها مسئولية التسكين في المستشفى هذه الأيام، مجهود كبير وتنظيم رائع رغم الظروف الصعبة والوضع غير المستقر للحالات، عمل متواصل في كل وقت ليل ونهار بنشاط رائع، لا تعرف المستحيل، ودومًا هناك حل".

كانت محافظة القليوبية قد سجلت وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.