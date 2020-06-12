وزير النقل: دخول برج قها لإشارات السككة الحديد والمنطقة الأوتوماتيكية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية بين قها وطوخ، للخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "19 برجا رئيسيا و14 برج ثانوي، و80 مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% وجرى حتى الآن دخول 9 برج رئيسي الخدمة وهي "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار - قها" إضافة إلى 8 أبراج ثانوية و42 مزلقان الخدمة، مشيرا إلى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و24 موتور تحويلة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط "القاهرة - الإسكندرية" يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الكهربي القديم" بآخر إلكتروني حديث ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات، خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة سير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.