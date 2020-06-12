بدل التذاكر.. كيف تحصل على كارت المحفظة الإلكترونية للمترو؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرين إلى إجراء وتنفيذ تعاملاتهم المصرفية والخدمات إلكترونيا من خلال تطبيقات الإنترنت البنكي، وذلك لتجنب تداول العملات الورقية مع الآخرين للحد من انتشار الفيروس، تعد تذاكر مترو الأنفاق أيضا وسيلة لنقل الفيروس من أيدي إلى أخرى، لذلك توفر الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كارت المحفظة الإلكترونية للمواطنين.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل كارت المحفظة الإلكترونية المقرر تعميمه، كالتالي:

1- يتم شراء الكارت بدون اسم لحامله حيث يمكن استخدامه بواسطة أكثر من شخص.

2- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت.

3- تبلغ قيمة كارت المحفظة الإلكترونية 10 جنيهات، يتم دفعهم عند شرائه لأول مرة.

4- يكون كارت المحفظة الإلكترونية صالحا للاستخدام لمدة 5 سنوات.

5- يتم تحديد قيمة الرحلة لتوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.

6- يتم شحن كارت المحفظة الإلكترونية، ليبدأ مبلغ الشحن من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه.

7- يمكن الحصول عليه من مكاتب الاشتراكات دون الحاجة إلى اسم المشتري أو أختام جهة الدراسة أو العمل.