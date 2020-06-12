تقرير يفضح الأهداف الحقيقية وراء غزو تركيا لليبيا

كشفت صحيفة موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأهداف الحقيقية للغزو التركي على ليبيا، وذلك خلال تقرير عرضته قناه مداد نيوز السعودية.

وأشار التقرير، إلى أن صحيفة "يني شفق" المقربة من أردوغان أكدت أن تركيا تسعى لإقامة قاعدتين عسكريتين غربي ليبيا، القاعدة العسكرية التركية الأولى ستكون في مطار الوطية ومزودة بمنظومات دفاع جوي حديثة وغرفة عمليات للطائرات مسيرة، وقاعدة أخرى بحرية في ميناء مصراتة بقدرات هجومية دائمة وتجهزيات استطلاعية وسفن حربية مساندة، بالإضافة لتوحيد الميليشيات والمرتزقة وإنشاء جيش بهما.

كما ستقوم الشركات النفطية التركية بالتنقيب عن البترول والغاز في ليبيا وفقا للاتفاقية البحرية الموقعة بين أردوغان والسراج في نوفمبر الماضي