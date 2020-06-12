رامي رضوان: أردوغان وميليشيات "السراج" يحاولان السيطرة على ثروات ليبيا

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن الصراع على النفط في المتوسط، وسر العبث التركي لاستغلال ثروات ليبيا والمنطقة، وأن الثروة النفطية في ليبيا ضخمة وتعتبر ليبيا لديها أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وتعتبر خامس أكبر احتياطي من الغاز في أفريقيا، لافتاً إلى أن إجمالي الاحتياطي الليبي من النفط والغاز يقدر بحوالي 50 مليار برميل نفط، و1.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 4.1 تريليون دولار.

وشرح رضوان، خلال برنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية DMC، أماكن تواجد الغاز في ليبيا في "سرت" الذي يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق الخاصة بفايز السراج السيطرة عليها ولكن ما زال الجيش الليبي مسيطرا عليها، والهلال النفطي التي تقدر بمليارات الدولارات لتعويض جزء من خسائره الاقتصادية.

وقال، إن إنتاج النفط في عام 2018 في ليبيا كان 1.1 مليون برميل في اليوم ويتم تصدير مليون لأن استهلاكهم المحلي لليوم كان 100 ألف برميل فقط، فكان عائد التصدير بحوالي 70 مليون دولار في اليوم وعلى مدار السنة 25 مليار دولار، لذلك يسلط أردوغان نظره على النفط في ليبيا، مشيراً إلى أن الأطماع التركية واضحة في منطقة البحر المتوسط لأن حجم الاستكشافات التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية كبيرة من الغاز والنفط وخاصة حقل ظهر الموجود في مصر ويمثل ربع الاحتياطي الموجودة في المنطقة.