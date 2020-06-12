فوائد" كورونا".. مدارس كفر الشيخ تصنع الـ"مشروم وتُنتج العسل"

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، المبادرات التي أطلقتها المديرية، لاستغلال المدارس الاستغلال الأمثل في عصر كورونا، منها انتاج محاصيل جديدة، وتزيين الشوارع بأيدي طلاب التعليم الفني، وصناعة الألعاب المتعددة لوضعها بالحدائق، وأعمال التشجير والصيانة، وصناعة واقي الوجه للأطباء.

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم، بالعاملين بالمديرية والمدارس، لمواجهة كورونا بطرق مبتكرة ، واستغلال فترة تعطيل المدارس، بما يخدم المجتمع، مؤكدة لم نقتصر على التعقيم والتطهير، بل سلكنا مسلكاً جيداً سواء ابتكارات علمية، أو القيام بمشروعات انتاجية إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية ،للمواطنين من خلال تجهيز مدارس كفر الشيخ، لتسليم المعاشات أو تسليم الشرائح للطلاب حفاظا على صحة المواطنين، أو استلام الأبحاث من الطلاب ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات في كل المراحل التعليمية، وآخرها المدارس الفنية.

وقالت وكيل الوزارة، تعددت الأنشطة داخل المدارس بأيدي المعلمين في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها انتاج مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، فترة تعليق الدراسة، بإناج مشروم "عيش الغراب" بسواعد مدير المدرسة، وتشجير المدرسة وزراعة الخضروات المتعددة، وتوجيه تلك المنتجات الزراعية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة بطرق احترازية لضمان سلامتهم.

وأضافت كشك، جرى صيانة مدرسة أبو عقادة التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، بأيدي المعلمين وزيادة المساحة الخضراء بالمدرسة بإنشاء حدائق، وملاعب متعددة للأطفال، وتوزيع الشنط الغذائية ومساعدات مالية.

اوضحت أنه جرى انشاء خلية نحل لإنتاج عسل النحل بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، فترة تعليق الدراسة ، وتصنيع واقي الوجه في (الفاب لاب) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتم سليم 50 واقياً للوجه لأطباء مستشفى الحميات والصدر ، خلال مبادرة أطلقتها المديرية والمدرسة.