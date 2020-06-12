3 مدارس تفوز بالمراكز الأولى بمسابقة البيئة في كفر الشيخ

فازت 3 مدارس بمحافظة كفر الشيخ، بالمراكز الأولى في مسابقة البيئة والسكان على مستوى الجمهورية.

وأشادت الدكتور بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأداء العاملين بالتربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة علي عبد الفتاح، مدير الإدارة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدارس الفائزة هي "الحامول الإعدادية بنات، فازت بالمركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، ومدرسة الكفر الشرقي الثانوية المشتركة بإدارة الحامول بالمركز السادس، ومدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي بإدارة شرق بالمركز السادس مكرر".