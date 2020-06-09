صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة مدارس التمريض بعد تقييم الأبحاث

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث (الأول - الثاني - الثالث) لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، اعتماد نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 1119 طالبًا، حضر منهم 1118طالبًا.

وأشار "نور الدين"، إلى اعتماد نتيجة الصف الثاني، حيث تقدم للامتحان 1122 طالبًا، وذلك بنسبة نجاح 100%، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، حيث كان تقدم للامتحان 659 طالب، وذلك بنسبة نجاح 100%، موضحًا أنه تم تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث المقدمة.