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صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة مدارس التمريض بعد تقييم الأبحاث

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:33 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة مدارس التمريض بعد تقييم الأبحاث

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة مدارس التمريض بعد تقييم الأبحاث

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث (الأول - الثاني - الثالث) لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، اعتماد نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 1119 طالبًا، حضر منهم 1118طالبًا.

وأشار "نور الدين"، إلى اعتماد نتيجة الصف الثاني، حيث تقدم للامتحان 1122 طالبًا، وذلك بنسبة نجاح 100%، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، حيث كان تقدم للامتحان 659 طالب، وذلك بنسبة نجاح 100%، موضحًا أنه تم تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث المقدمة.