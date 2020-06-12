بعد واقعة تسميم 125 طن أسماك.. مقتل شخصين في الخلاف على مزارع بكفر الشيخ

لقى شخصان مصرعهما رميا بالرصاص في حادث مأسوي بمركز الرياض التابع لمحافظة كفرالشيخ، حيث قام أحد الأشخاص من بين أربعة يستقلون 3 سيارات، بإطلاق النيران من بندقية آلية على المجني عليهما، خلال تواجدهما في المزرعة السمكية بسبب الخلافات على مزرعة أسماك، فلقيا مصرعهما في الحال.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أيمن بكرى، مأمور مركز الرياض، بقيام أربعة أشخاص بإطلاق النيران على المجني عليهما داخل مزرعة الأسماك، بسبب الخلافات على ملكيتها ووجود خلافات سابقة، حيث غافلهما القاتل أثناء تواجدهما في مزرعة الأسماك، وقام أحدهم بإطلاق النار مباشرة عليهما ليرديهما قتيلين في الحال، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة وتبين، مقتل كل من " عبد الصمد.ا"، و"كرار .ه.ع"، واتهمت أسره القتيلين فى بلاغها إلى مركز شرطه الرياض، أربعه أشخاص بينهم صلة قرابة، بسبب خلافات سابقة بسبب الجزيرة فى المزارع السمكية، بإطلاق النيران من بندقية آلية، فلقيا مصرعهما فى الحال، من بينهم" ماهر.م"، " مسعود.ع"، و"حيدر .م.ع"، وجرى ضبطهم وتحرير محضر.

كان مركز الرياض شهد منذ 15 يوما واقعة مؤسفة امتدادا لهذه الواقعة، حيث اتهمت سيدة أربعة أشخاص، بوضع مادة سامة قاتلة بمزرعة الأسماك الخاصة بها، والتى تبلغ مساحتها 42 فدانا، وتضم 125 طن من أسماك البلطي والبوري والطوبار والقراميط، مما تسبب فى نفوقها جميعا وخسارة مالية تزيد عن 10 ملايين جنيه.

تقدمت المبلغة "سعاد.س. ع"، وبرفقتها أيمن حسين المحامى بالنقض، ببلاغ عاجل أمام العميد أيمن بكري مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بأن نجلها (كرار) الذى يعمل بالإشراف على المزرعة، أبلغها بأن خفير المزرعة، اكتشف قيام أشخاص مجهولين بقطع السلك الكهربائى الموصل للمزرعة السمكية الكائنة بمنطقة طلمبات 7 مركز الرياض، والمزود بكاميرات المراقبة الخاصة بالمزرعة، وفروا هاربين ناحية رأس المزرعة، واكتشف صباح اليوم التالى نفوق جميع أسماك المزرعة بشكل جماعي، واتهمت في بلاغها أربعة أشخاص وراء وضع المادة السامة داخل المزرعة، لوجود خلافات سابقة بينهم وبين أحد أبنائها، وتهديده له قبل ذلك بالانتقام الأعمى.

كلف مأمور المركز أحد الضباط ومدير إدارة الطب البيطري بالرياض، بإجراء معاينة على الطبيعة، وبالمعاينة أثبتت اللجنة البيطرية بنفوق جماعى لـ125 طنا من أسماك البورى والطوبار والبلطى والقراميط، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1841 لسنة 2020 إداري مركز شرطة الرياض.

أمر المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، بفتح تحقيق قضائى فى الواقعه، وتشكيل لجنه مكونه من الطب البيطرى والثروه السمكيه ومعهد السموم، لإجراء المعاينة اللازمة وتحليل عينة من الأسماك النافقة، والإفادة بالنتيجة، وإجراء تحريات المباحث عن الواقعة وأسبابها وملابساتها، وتكليف البيئه بالتخلص من الكميات الكبيره من الأسماك النافقة بطريقة صحية دون الإضرار بالبيئة.

أمر المحامى العام لنيابات كفرالشيخ، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر وإعدام هذه الكميات النافقة من الأسماك بطريقه صحيه عن طريق البيئه بالتنسيق والإشتراك مع الطب البيطرى، وقبل وصول التقرير، فوجئ الجميع بهذا الحادث الددامى، والذى تسبب فى مقتل شخصين بجوار المزرعه أثناء قيامهما برعايتها.