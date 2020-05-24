أمن كفر الشيخ يغلق الشواطئ والمتنزهات.. ومواطنون: "هنعيد رغم كورونا"

انتشرت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، في الميادين الرئيسية والشوارع وأمام الحدائق والمتنزهات، لإغلاقها وعدم دخول المواطنين ومنعهم من التجمعات.

كما أغلقت القوات مداخل مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس، وأغلقت كورنيش النيل بمدن "دسوق وفوه ومطوبس"، لمنع تجمع الأهالي.

وتواجدت قوات الشرطة فى الشوارع الرئيسية لمنع احتفالات الأهالي والاختلاط، كما تواجد موظفو الإدارات المحلية بالتنسيق مع الشرطة لمنع دخول وخروج أحد من مدينة مصيف بلطيم، بينما حرص الأهالي في قرى المحافظة على الاحتفال بمظاهر العيد من خلال التواجد في الشوارع والمعايدات على بعضهم البعض داخل المنازل.

وأكد فتحي محمد، احد اهالى المحافظة، أن مظاهر الاحتفال ليست كالسابق، والمواطنون أدوا صلاة العيد داخل منازلهم، وحرصوا على ممارسة عاداتهم من تناول "الفسيخ والحلوى والكعك والبسكويت"، كما حرصوا على المعايدات وتبادل التهاني، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

فيما أكدت مشيرة حامد، ربة منزل، أنها حرصت على ممارسة طقوسها الخاصة داخل أسرتها، في ظل وجود فيروس كورونا، لكن حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية: "مارسنا طقوسنا من غير صلاة عيد في المساجد، صلينا في بيوتنا وأكلنا وسط أهالينا بس كان في مسافات آمان بيننا، وحرصنا على تطهر وتعقيم أيادينا بالكحول وغسلها بالماء والصابون، وارتدينا الكمامات خلال المعايدات على أهالينا".

وأشارت أمل جاد، إلى أن أسرتها تقضي عيد الفطر، داخل المنزل حفاظا على صحة الاطفال، عقب تسجيل حالة إصابة بكورونا في المنزل المقابل لهم: "خايفين على ولادنا، علشان كدة ممنوع الخروج ولا الاحتفال، صحتهم أهم، في مصاب بكورونا قدام بيتنا، علشان كدة الشوارع في القرية عندنا هادية".