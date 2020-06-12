تشييع جثمان طالبة ثانوي عامة ألقاها والدها من شرفة المنزل بأسيوط

شيع أهالي مدينة أبو تيج، اليوم الجمعة، جثمان طالبة بالصف الأول الثانوي، كانت لقيت مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر قيام والدها "مريض نفسي" بإلقائها من شرفة المنزل بمنطقة الشارع الجديد.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمحل سكنها بالشارع الجديد بالبندر دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "مديحة أحمد عبد الكريم" وشهرتها "منى" طالبة بالصف الأول الثانوي إثر إلقاء والدها لها من شرفة المنزل بالشارع الجديد دائرة القسم.

وبسؤال أفراد الأسرة ذكروا أنهم حال نومهم فوجؤوا بوالدها "فرارجي" يلقى بها من شرفة المنزل وتوفيت في الحال دون أسباب معلومة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن المتهم مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية منذ زمن نتيجة إدمانه للحبوب المخدرة وأنه كان كثير الشجار مع أهل منزله ويهددهم بإلقائهم من شرفة المنزل.

وأضافت التحريات أن إدمان المتهم للحبوب المخدرة تسببت في إصابته بهلوسة وسبق ودخل مصحة الأمراض النفسية أكثر من مرة.

وفى سياق آخر أكدت إحدى زميلات المجني عليها أنها أخت لأربعة أشقاء بنتين وولدين هي أكبرهم ومن المتفوقين دراسيا وكانت طالبة بفصل المتفوقين بمدرسة مصطفى يونس الثانوية للبنات كما أنها حصلت على مجموع 98%.

تم إلقاء القبض على المتهم وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.