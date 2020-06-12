"فرارجي" يلقي بابنته من الطابق الرابع في أسيوط.. والتحريات: مريض نفسي

أقدم مريض نفسى في الساعات الأولى من صباح اليوم على قتل ابنته، بإلقائها من الطابق الرابع بشقتهما بشارع الزهيري بمدينة أبو تيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمحل سكنها بالشارع الجديد بالبندر دائرة القسم.

وبالانتقال والمعاينة، تبين مصرع "مديحة أحمد" طالبة بالصف الأول الثانوي، إثر إلقاء والدها لها من شرفة المنزل بالشارع الجديد دائرة القسم.

وبسؤال أفراد الأسرة، ذكروا أنهم فوجئوا بوالدها يلقي بها من شرفة المنزل دون أسباب تذكر.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أن المتهم مريض نفسيا ويعاني من اضطرابات نفسية منذ زمن.

وأضافت التحريات أن المتهم صاحب محل "بيع طيور"، وكان كثير الشجار مع أهل منزله ويهددهم بإلقائهم من شرفة المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.