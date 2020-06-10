 مصرع عامل دهسه جرار زراعي في سوهاج

لقي عامل مصرعه، صطدام جرار زراعي بمدينة سوهاج الجديدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديد، بحادث التصادم وتبين أنه في أثناء سير جرار زرعي، دون لوحات معدنية، قيادة "صابر.م.ص" 33 عاما سائق، اختلت عجلة القيادة بيده حال تفاديه أحدى المنحنيات بالطريق واصطدم بالمدعو "عصام.ش.ا" 20 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز صدفا أسيوط.

ونقل المصاب لمستشفى الحياة التخصصي وتوفي عقب وصوله، وبسؤال قائد الجرار الزراعي و"محمد.ا.ع" 45 عاما مهندس معماري مرافق للمتوفي المذكور ويقيم العمرانية الجيزة، قررا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.