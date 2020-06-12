سيدتان للسيسي خلال جولته التفقدية: "واثقين في حضرتك".. والرئيس يرد: "لأ.. في الله"

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يستعرض، الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي شيد لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة، داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقع مجتمعي جديد، به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

وتبادل السيسي أطراف الحديث، مع سيدتين، حيث دعتا الله له أن يوفقه، وسألهما عن حالتهما المعيشية.

وكان جزءً من الحوار التالي:

السيسي: طمنوني عاملين إيه؟

السيدتان: الحمد لله ياريس، ربنا يبارك لك يا رب

السيسي: ويبارك لنا كلنا

السيدتان: ربنا يديك الصحة يا ريس

السيسي: عاوزين نعملكم حاجة.. نعمل إيه؟

السيدتان: واثقين في حضرتك

السيسي: لأ واثقين في الله.. في الله