هيكل: السيسي يدعم العمالة غير المنتظمة من خزينة الدولة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن قطاع السياحة تضرر كثيرا من جائحة فيروس كورونا، وكثير من المواطنين فقدوا وظائفهم، وقطاع السياحة رصيده صفر، مشيرا إلى أن قطاع الطيران متوقف تماما ومعظم الطيران على الأرض الآن بخسارة 2 مليار جنيه شهريا.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم العمالة غير المنتظمة منذ شهرين، بتكلفة كبيرة على خزينة الدولة، وأن الدولة تحاول فتح قطاعا قطاعا وكل القطاعات لديها خطط للفتح ولن تفتح في نفس الوقت.

وأوضح أن السياحة والطيران تقرر بدء عودتهما بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع الإقبال على الطيران في هذا الوقت، والأمور ستعود تدريجيا في الطيران أيضا.