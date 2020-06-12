الكهرباء: الرئيس السيسي أمر بتحمل الدولة لفرق سعر الغاز الطبيعي

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم تدشين منصة من أجل طلب الحصول على العدادات الكودية للمناطق المخالفة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أي شخص لديه بناء مخالف يمكنه التقدم للحصول على عداد كهرباء كودي يحمل كودا رقميا وليس اسم للشخص، مشيرًا إلى أن ذلك لحين تقنين وضع المبنى سواء بالترخيص أو الإزالة.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلبات الخاصة بالعدادات بدءا من 1 يوليو المقبل، لافتا إلى أن الموقع بسيط في استخدامه ومؤمَّن ويلزم للمواطن الراغب في الحصول على العداد أن يسجل به باسم ورقم سري.

وأوضح أن تدشين هذا الموقع يهدف لمنع انتشار جائحة كورونا نظرًا لأنه يحقق التباعد الجسدي.

وفي سياق متصل أكد حمزة أن خطة جدولة الأسعار كانت موضوعة لمدة 5 سنوات للانتهاء من الفجوة بين السعر والتكلفة وتم مدها لـ3 سنوات أخرى وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار حمزة إلى أن جائحة كورونا لم توقف التطوير واستمرار التنمية، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أعباء والتزامات.

وأكد حمزة أن الأشخاص الذين يستهلكون 50 كيلو شهريًا عددهم 3 ملايين مشترك ضمن 30 مليون مشترك وارتفعت فاتورتهم من 16 جنيها لـ20 جنيها وأن الدولة تدعمها بـ40 جنيها أي أن نسبة الدعم 200%.

وأشار إلى أن أقصى زيادة كانت لشريحة استهلاك 650 كيلو شهريًا ويدفع 538 جنيها فاتورته ارتفعت لـ643 جنيها وزادت 105 جنيهات شهريًا.

وتحدث حمزة عن تدخل الرئيس السيسي في مسألة سعر الغاز، مشيرًا إلى أن وزارة البترول رفعت سعر الغاز من 3 دولارات لـ3.25 دولار للمتر المكعب وأن الرئيس أمر بتثبيت السعر عند 3 دولارات على أن تتحمل الدولة الفرق والذي يصل لـ 30 مليار جنيه في 5 سنوات.