أحمد فايق: من يدعي الإجابة عن تساؤلات عودة الحياة لطبيعتها غير صادق

تطرق الإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" للتساؤلات المطروحة حول موعد عودة الحياة لطبيعتها ومتى ستكون العودة للمدارس والحضانات والأنشطة اليومية العادية، مؤكدا أن أي شخص يدعي أنه يمتلك إجابة عن هذه التساؤلات فهو غير صادق.

وقال فايق، أن إجابة السؤال متوقفة على عوامل كثيرة جدا، فالطب والعلم والسياسة مشتركون في هذه التساؤلات "قرار جماعي لا يجوز أن يخرج من شخص واحد أو تخصص واحد لأنه يخص مصالح الدولة العالم وكل دولة تأخذ قرارها وفقا لمعطياتها وكل دولة تبحث عن النموذج المناسب لها والأقرب لشعبها".

واستعرض فايق خلال البرنامج استطلاع لجريدة "نيويورك تايمز" التي وضعت حوالي 20 سؤالا بخصوص جائجة كورونا، ووجهتها لـ511 عالم أوبئة للإجابة عن هذا السؤال، والإجابات كانت نسب مؤية، وكان ضمن هذه الأسئلة متى يتسطيع الجميع حضور حفلات موسيقية 32% من العلماء قالوا في فترة مابين 3 لـ6 أشهر، و64% من العلماء قالوا بعد عام من الآن نحضر حفلا موسيقيا.

أما السؤال الخاص بإرسال الأطفال للمدرسة أو الحضانة، فأشار إلى أن 30% من العلماء قالوا هذا الصيف نستطيع إرسالهم للمدارس والحضانات، و55% قالوا من 3 أشهر لـ12 شهرا و15% قالوا بعد عام، وفيما يخص إرسال الأطفال للألعاب الجماعية، 23% قالوا هذا الصيف يمكنهم العودة للألعاب الجماعية و47% قالوا من 3 أشهر لـ12 شهر و29 % قالوا بعد عام، أما عن عودة الزيارات للمسنين 20% قالوا خلال هذا الصيف و41% قالوا من 3 لـ12 شهر و39% قالوا بعد أكثر من عام.

أما عن سؤال متى سنسافر بالطائرة 20% قالوا نستطيع السفر بالطائرة هذا الصيف و44% قالوا من 3 شهور لـ12 شهر من الآن، و37% قالوا بعد عام، أما عن تناول الطعام بالمطاعم 16% قالوا خلال الصيف و56% قالوا من 3 لـ12 شهر و28 % بعد عام، وعن الجيم 14% قالوا خلال الصيف و42% قالوا من 3 لـ12 شهر، و40% قالوا ليس قبل عام.

وعن حفلات الزفاف، أشار إلى أن نتيجة الاستطلاع أظهرت أن 17% قالوا خلال هذا الصيف و41% قالوا من 3 لـ12 شهر و42% قالوا بعد عام، أما عن الاستغناء عن الماسك 7% قالوا هذا الصيف، و40% قالوا من 3 لـ12 شهر و52% قالوا بعد عام.